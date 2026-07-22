Van\'da Otomobil Alev Alev Yandı

Van-Erciş karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Çakırbey Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motorundan çıkan dumanları gören vatandaşlar sürücüyü uyardı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumunu bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN
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