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Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

VAN - Van- Özalp karayolu üzerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAS 869 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden ve römorkunun stop lambaları yanmayan traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.