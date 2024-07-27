Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Geniş Video İzle

Van-Özalp karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden traktöre arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.07.2024 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

VAN - Van- Özalp karayolu üzerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAS 869 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden ve römorkunun stop lambaları yanmayan traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, trafik, Özalp, Van, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Alkollü sürücü kaza sonrası kamera kayıtlarını izleyince itiraf etti Alkollü sürücü kaza sonrası kamera kayıtlarını izleyince itiraf etti
00:38 Kuzey Irak’a hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 09:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement