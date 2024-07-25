Van\'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

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Van'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan adliye binası yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN