Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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Adana'da durdurulan bir tırın içerisinde yapılan aramada, saman balyalarının arasında gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indirdi. Şoförün ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.
Başakşehir'de gece saatlerinde motosikletli ve kar maskeli iki kişi, iş merkezine el bombası atarak kaçtı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Altınözü İlçesi Atayurdu Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
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