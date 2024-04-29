Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 9 Şahsa Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 9 Şahsa Yasal İşlem Yapıldı

Van\'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 9 Şahsa Yasal İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

29.04.2024 11:28
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Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 9 Şahsa Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika

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