Van\'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 9 Şahsa Yasal İşlem Yapıldı

3.Sayfa

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN