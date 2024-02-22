Van'da PKK tarafından kaçırılan anne, evladını almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da PKK tarafından kaçırılan anne, evladını almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacak

Van\'da PKK tarafından kaçırılan anne, evladını almadan HDP\'nin kapısından ayrılmayacak

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, evladını almadan DEM Parti'nin (HDP) kapısından ayrılmayacağını belirterek, 'Ben evladım için buradayım, siyaset için değil. Ben sadece acılı bir anneyim ve evladımı istiyorum' dedi.

22.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, evladını almadan DEM Parti'nin (HDP) kapısından ayrılmayacağını belirterek, "Ben evladım için buradayım, siyaset için değil. Ben sadece acılı bir anneyim ve evladımı istiyorum" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 76'ıncı haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, seslerinin yüksek sesli müzikle bastırılmasına da tepki gösterdi.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır evlatları için DEM Parti'nin (HDP) kapısına geldiklerini belirtti. 2012 yılından bu yana HDP ve PKK ile mücadele veren bir anne olduğunu ifade eden Sancar, "HDP'nin karşısında boynumu eğmedim, eğmemde. Ben hakkım olan kızım Şerima'yı istiyorum. Ben burada HDP'nin kapısından ayrılmayacağım. Ben evladım için buradayım, siyaset için değil. Ben sadece acılı bir anneyim ve evladımı istiyorum. Evladımı bu kapıda kaybettim ve yine bu kapıda istiyorum. 9 yaşındaki çocukları kandırarak dağa kaçırıyorlar. Aynı şekilde halkı da kandırıyorlar. Silah zoruyla oy alıp, meclise gireceklerini söylüyorlar. Benim evim yıkıldı, kimse HDP'ye oy vermesin" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

DEM Parti, Siyaset, Van, PKK, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK tarafından kaçırılan anne, evladını almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:04:05. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da PKK tarafından kaçırılan anne, evladını almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement