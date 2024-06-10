Van'da Silah ve Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

3.Sayfa

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 3 adet tabanca, 7 adet fişek, 6 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN