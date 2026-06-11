Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Van\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı
11.06.2026 21:06
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Edremit'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak ters döndü, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 07 CGL 418 plakalı Audi marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Edremit, Trafik, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihal Topyalım Nihal Topyalım:
    2 kişi yaralandı ama hastanede nasıllar bunların haberi yok mu ciddi mi hafif mi yaralanmalar görüntü var mı var ise link atsın birisi haberi okuduktan sonra da tam bi şey anlaşılmıyor bu 0 0 Yanıtla
  • Tümay Yücel Tümay Yücel:
    takla atan araç diyince akla ilk gelen nedir biliyor musunuz hız yapıyor olması lazım ama yazıda nedenin bilinmiş olmadığını söylüyorlar bu nasıl oluyor 0 0 Yanıtla
  • Elif Erdinç Elif Erdinç:
    merak ettim de sürücü ne yapıyordu da araç takla attı yahu hız mı fazla yoksa dikkat mi dağılmış bu durumda devlet kurumları düzgün bi şekilde açıklama yapmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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