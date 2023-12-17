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Van'da torbacılara operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da torbacılara operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürerken uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da torbacılara operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
17.12.2023 - 10:48,
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Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 72,04 gram esrar, 54,58 gram sentetik kannabinoid, 46,33 gram metamfetamin, 2,55 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 13 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da torbacılara operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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