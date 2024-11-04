Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit 112 Acil Çağrı Merkezi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EB 558 plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN