Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
20.08.2025 08:27
İpekyolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Sürücü yaralandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.10 sıralarında İkinisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
07:45
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
