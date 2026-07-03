Van\'da otomobil-kamyonet çarpışması: 1 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN