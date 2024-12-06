Van'da UMKE Kış Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Van'da UMKE Kış Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Van'da düzenlenen kış tatbikatında tren ve trafik kazası senaryoları başarıyla uygulandı.

06.12.2024 09:52
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Van'da tren ve trafik kazası tatbikatları nefes kesti

2'nci Bölge UMKE 'Kış Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

VAN - Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde gerçekleştirilen 2'nci Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı, gerçeğini aratmayan sahneleriyle ekipler tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Erciş ve Muradiye ilçelerinde 4-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatta Van'ın yanı sıra Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden 120 kişilik bir ekip katıldı. 2'nci Bölge UMKE ekiplerinin düzenlediği helikopter destekli kış tatbikatı, gerçeğini aratmayan sahneleriyle dikkat çekti. Gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin afetlere karşı hazırlık seviyeleri test edilirken, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon da güçlendirildi. Ekipler Muradiye ilçesinde tren kazası, Erciş ilçesinde ise büyük bir trafik kazası tatbikatı yaptı. Ekipler, senaryo gereği kazalarda yaralananlara hızlı müdahalelerde bulundu. Tatbikat, gerçeğini aratmayan sahnelerle tamamlanırken, ekiplerin performansı ise tam not aldı.

"Senaryolar başarıyla uygulandı"

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, ekiplerin afet durumlarında can güvenliğini sağlamak ve ölümleri en aza indirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Dr. Tatlı, "Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden gelen UMKE ekipleri olarak büyük çaplı bir kış tatbikatı düzenledik. 80'i UMKE gönüllüsü olmak üzere AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Kızılay ekipleriyle toplam 120 kişilik bir ekiple tatbikatı gerçekleştirdik. Afet senaryoları üzerinden UMKE ekipleri kendi aralarında ve diğer kurumlarla koordinasyonu artırarak afetlere karşı daha hazırlıklı olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bugün de tren kazası ve büyük bir kaza senaryosunu başarıyla uyguladık" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da UMKE Kış Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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