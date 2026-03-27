Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
27.03.2026 00:25
Edremit'te bir kamyonette 85 kg metamfetamin ve 5.5 kg skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 85 kilo 100 gram metamfetamin ile 5 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda, Edremit ilçesinde belirlenen bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada 85 kilo 100 gram metamfetamin ile 5 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Van, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
