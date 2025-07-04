Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 27 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 281,68 gram metamfetamin, 35,71 gram esrar, 2,2 gram sentetik kannabinoid, 1,29 gram skunk, 2 adet ecstasy, 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 40 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN