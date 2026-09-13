Van'daki hastanede kardiyoloji servisinde klimadan çıkan duman paniğe yol açtı
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde klimadan kaynaklandığı belirtilen duman kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanın fark edilmesiyle bazı sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları dışarı çıkarılırken serviste duman tahliyesi yapıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde çıkan yoğun duman büyük korkuya neden oldu.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde klimadan kaynaklandığı belirtilen duman kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanın fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, bazı sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları da dışarı çıkarıldı.
Serviste duman tahliyesi yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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