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Van-Erciş karayolunda lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DM 463 plakalı Toyota Auris marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN