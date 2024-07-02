Van Gölü'nde Kaçak Avcılık Operasyonu: 58 Ton 653 Kilogram Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Kaçak Avcılık Operasyonu: 58 Ton 653 Kilogram Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Van Gölü'nü besleyen dere ve akarsularda yapılan çalışmalarda 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. 166 kişiye ise 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

02.07.2024 10:36
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VAN (İHA) – Van'da jandarma ekiplerince 15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Van Gölü'nü besleyen dere ve akarsularda yürütülen çalışmalar sonucunda 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali ele geçirilirken 166 şahsa 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Van Gölü Havzası'nda balıkların üremek amacıyla göç ettiği akarsularda, koruma faaliyetlerinin yanı sıra bir plan dahilinde suç işlenmesini önlemek ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla devriye faaliyetleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Van Gölü'nü besleyen Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilançayı, Çolpan Deresi, Karasu Çayı ve Engilsu Çayı olmak üzere tüm dere yatakları ve akarsularda 24 saat esasına göre 710 devriye faaliyeti icra edilerek, 228 olaya müdahale edilmiştir. Müdahale edilen olaylarda 19 bin 101 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakılmış, 2 bin 750 metre misina ağ, bin 450 metre manyat ağ, 76 adet serpme ağ, 25 adet tırıvırı ağ, 19 adet kepçe ağ ve 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali ele geçirilmiş olup, 166 şahıs yakalanarak 2.330.179 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik gece ve gündüz termal kameralar, droneler, dürbünler başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlar ile devriye faaliyetleri icra edilerek önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, "İcra edilen faaliyetlere; Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ile Asayiş Bot Komutanlığı iştirak etmektedir. Sorumluluk bölgemizde bulunan akarsu ve göllerde balık göçünün yoğun olduğu kritik bölgelere gözlem noktaları oluşturularak 24 saat esasına göre akarsu boyunca yaya ve motorlu devriyeler icra edilmektedir. 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla icra edilen devriye faaliyetleri esnasında, Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olma özelliğine sahip inci kefali balığının üreme ve vejetasyon döneminde avlanılmaması gerektiği ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılmaktadır. İnci kefali av yasağı boyunca icra edilen faaliyetlerin amacı, bölge ekonomisine katkı sağlayan inci kefali balığının mevcut doğal hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde Kaçak Avcılık Operasyonu: 58 Ton 653 Kilogram Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde Kaçak Avcılık Operasyonu: 58 Ton 653 Kilogram Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika
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