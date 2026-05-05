Van Gölü\'ne Uçan Otomobil Sudan Çıkarıldı

Van'da öğlen saatlerinde Van Gölü'ne uçan otomobil, vinç yardımı ile sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 saatlerinde Edremit ilçesinde meydana geldi. S.E. yönetimindeki 34 RM 1772 plakalı Mercedes marka otomobil Van Gölü'ne uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla otomobilde bulunan yaralıyı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göle batan otomobil ise, vinç yardımıyla çıkarılarak kıyıya alındı.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - VAN