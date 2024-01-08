Van- Hakkari karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

VAN - Van-Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı 3 aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı 2 otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Her 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.