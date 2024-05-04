Van hudut hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada Van hudut hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
Milli savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok" başlıklı açıklamada Van hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." - ANKARA
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