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Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı - Son Dakika
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Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol beraberinde kazaları getirdi. Van-Gevaş kara yolunda seyreden iki tır, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Tırlarda maddi hasar meydana gelirken, bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Van\'ın Edremit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı
24.01.2024 - 12:52,
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Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol beraberinde kazaları getirdi.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 429 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte uçak seferleri ise rötarlı yapılıyor. Kar yağışından dolayı Van- Gevaş kara yolunda seyreden iki tır, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ayrı noktalarda refüje çarparak durabilen tırlarda maddi hasar meydana gelirken, bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı - Son Dakika
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