Van'ın Gevaş ilçesinde düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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Van'ın Gevaş ilçesinde düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı

Van\'ın Gevaş ilçesinde düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde ot toplamaya giderken kayalıktan düşen bir kişi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından Gevaş Devlet Hastanesine nakledildi.

25.05.2024 22:52
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Van'ın Gevaş ilçesinde kayalık bölgede ot toplamaya giderken düşerek yaralanan şahıs, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde ot toplamaya giderken kayalıktan düştüğü ihbarı üzerine Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve 112 Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, düşmeye bağlı kafa travması oluşan H.D. isimli vatandaşa kısa sürede ulaşarak, bulunduğu yerden kurtardı. Zorlu arazi yapısı nedeniyle yaralıyı sedye üzerinde 2 saat taşıyan ekipler, daha sonra sağlık personeline teslim etti. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Gevaş Devlet Hastanesine nakledildi. - VAN

Kaynak: İHA

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