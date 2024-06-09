Van'ın Saray ilçesinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin D300 kara yolu üzerindeki Beyarslan bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
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