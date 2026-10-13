Van İpekyolu'nda kazı sırasında lokantanın bazı bölümleri çöktü, anlar kamerada - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda kazı sırasında lokantanın bazı bölümleri çöktü, anlar kamerada

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Van İpekyolu\'nda kazı sırasında lokantanın bazı bölümleri çöktü, anlar kamerada
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Van İpekyolu'nda kazı sırasında bitişikteki lokantanın bazı bölümleri çöktü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde toz bulutu ve panik anları yer aldı, can kaybı yaşanmadı, incelemeler sürüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde eski Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alandaki kazı çalışmaları sırasında bitişikteki lokantanın çökmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokak'ta meydana geldi. Geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında, bitişikteki lokantanın bazı bölümleri çökmüştü. Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, çökme anıyla birlikte bölgeyi toz bulutunun kapladığı ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı görüldü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerasıİpekyolu3. SayfaGüvenlikGüncelKazaVanSon Dakika

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