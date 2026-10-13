Van İpekyolu\'nda kazı sırasında lokantanın bazı bölümleri çöktü, anlar kamerada

Van'ın İpekyolu ilçesinde eski Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alandaki kazı çalışmaları sırasında bitişikteki lokantanın çökmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokak'ta meydana geldi. Geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında, bitişikteki lokantanın bazı bölümleri çökmüştü. Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, çökme anıyla birlikte bölgeyi toz bulutunun kapladığı ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı görüldü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.