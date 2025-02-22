Van İpekyolu\'nda Yangın Çıktı, Büyük Hasar Oluştu

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Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Halil Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı Kenan Baltık'a ait odunlukta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN