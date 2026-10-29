Van Muradiye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van Muradiye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Van Muradiye\'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Van Muradiye\'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Van'ın Muradiye ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı; araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Van'ın Muradiye ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesi girişindeki sanayi dükkanları mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır ile 65 LC 213 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMuradiyeOtomobilGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Muradiye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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