Van Muradiye'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muradiye ilçesine bağlı Yukarı Argıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 AIF 669 hafif ticari araç, yoldan çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı. Olay yerine gelen Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki 3 kişiyi çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN