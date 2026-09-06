Van Muradiye'deki örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Açıkyol Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın büyümeden çevre yapılara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
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