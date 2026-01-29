Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

Haberin Videosunu İzleyin
Van ve Ağrı\'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
29.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Van ve Ağrı\'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haber Videosu

Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonları bahane eden terör sempatizanları Van ve Ağrı'da sokakları karıştırdı. İzinsiz gösterilere polis müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Suriye ordusunun özellikle Haseke'de terör örgütü YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonların ardından ateşkes sağlandı. Suriye'de 15 günlük ateşkes süreci uygulanırken, Van ve Ağrı'da YPG'ye yapılan operasyonları bahane eden terör sempatizanları sokaklara çıktı.

AĞRI'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Ağrı'da izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

VAN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS ENGELİ

Van'da da benzer görüntüler kaydedildi. Çok sayıda kişi yürüyüş yapmak isterken polis engel oldu. İzinsiz yürüyüşe müdahale edildi.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Karaman70. Karaman70.:
    dürzü bunlar 366 83 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    İran'a çevirmeye çalışıyorlar ülkeyi, ceza evleri boşaldı.yokmu gazla çalışan? 31 14
  • 1234 1234:
    çok yüz verirsen böyle olur işte 356 80 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    önce hava ya, sonra ayağa, baktın olmuyor kafayaa 335 65 Yanıtla
  • Erdal Baygar Erdal Baygar:
    Halı hediye etdi lerdi ne oldu 163 44 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Halı değil kardeş kilimdi o 59 7
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    hıh çıkın şöyle piyasaya da artıklar da temizlensin 154 32 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    YAKINDA İRAN OLACAK ZATEN TÜRKİYE GÖÇ DALGASI BAŞLAR YAKINDA 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı

23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 23:58:15. #7.11#
SON DAKİKA: Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.