Van ve Ağrı\'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

Suriye ordusunun özellikle Haseke'de terör örgütü YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonların ardından ateşkes sağlandı. Suriye'de 15 günlük ateşkes süreci uygulanırken, Van ve Ağrı'da YPG'ye yapılan operasyonları bahane eden terör sempatizanları sokaklara çıktı.
Ağrı'da izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Van'da da benzer görüntüler kaydedildi. Çok sayıda kişi yürüyüş yapmak isterken polis engel oldu. İzinsiz yürüyüşe müdahale edildi.
