Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde Yangın Çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) kampüsünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 13.40 sıralarında kampüs içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, park halindeki bir otomobil son anda yanmaktan kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - VAN