Vaşak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde nesli tehlike altında bulunan 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, D-100 Karayolu Sarıyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Karayoluna çıkan vaşağa seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vaşak olay yerinde telef oldu. 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak, Türkiye'de nadir görülen ve koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında yer alıyor.