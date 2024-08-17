Vatandaşlar gece gündüz tetikte: Korkudan uyuyamıyorlar - Son Dakika
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Vatandaşlar gece gündüz tetikte: Korkudan uyuyamıyorlar

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar gece gündüz tetikte olduklarını ve uyuyamadıklarını belirtti. Yangının büyüklüğü ve yayılma hızı nedeniyle köyler boşaltıldı. Vatandaşlar, evlerini ve hayvanlarını bırakmak istemeyerek söndürme çalışmalarına katılıyor.

17.08.2024 19:23
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- Vatandaşlar gece gündüz tetikte: Korkudan uyuyamıyorlar

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerle beraber sahada çalışan vatandaşlar, gece gündüz tetikte olduğunu ve uyuyamadıklarını söyledi.

Bekirfakılar Köyü'ndeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Vatandaşların zarar görmemesi için tedbir amacıyla bazı köyler boşaltıldı. Bekirfakılar Köyü'nde evlerini ve hayvanlarını bırakmak istemeyen vatandaşlar ise gece gündüz tetikte. Ekiplerle birlikte gözlerine bir an olsun uyku girmeyen vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katılıyor.

"Gece boyu tetikteyiz"

Tüm köylere yardıma giden Nuri Kocayiğit, "Daha önce Bolu'da böyle bir yangın olmadı. Çok büyük yangın, aynı zamanda geniş alana yayıldı. Mevki zor, sıkıntılı. Birçok yere yol yok. Allah yardımcımız olsun. Gece boyu tetikteyiz. Yan köylere her yere yardım ediyoruz. Ekiplerle beraber biz de seferber oluyoruz" dedi.

"Ömrümde böyle bir şey görmedim"

Komşusuna yardıma gelen Emrullah Kapısuz, "Ömrümde böyle bir yangın görmedim. Komşumun kümesine yangın gelmesin diye yardıma geldim. Gece boyu tetikteyiz. Ekipler de seferber oldu. Ömrümde böyle bir şey görmedim, yangın 4 saatte 15 kilometre alana yayıldı.

Beyazettin Sağlamöz ise "Yangın şu an biraz sakinleşti. Daha önce bu büyüklükte yangın olmadı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar gece gündüz tetikte: Korkudan uyuyamıyorlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşlar gece gündüz tetikte: Korkudan uyuyamıyorlar - Son Dakika

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