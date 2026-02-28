Vefat eden kaçak göçmenler Düzce\'de defnedildi

Düzce'de geçtiğimiz haftalarda yapılan kaçak göçmen operasyonda yakalanan ve hipotermiden hayatlarını kaybeden 2 Afganlı, Düzce Belediyesi mezarlıklar Müdürlüğü tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri ve Düzce'ye kadar bir tır kasasında geldikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu şahıs, geçirdikleri hipotermi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından cenazelerin ülkelerine gönderilememesi üzerine Düzce'de defin işlemi gerçekleştirildi. Soğuk hava şartlarında uzun süre kaldıkları öğrenilen Afganistan uyruklu Halit Şinvari ve Ahmed Muhammet hayatını kaybetti.

İki kaçak göçmenin ölümü sonrası cenazelerinin ülkelerine gönderilememesi üzerine defin süreci başlatıldı. Cenaze işlemleri Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Afganistan uyruklu iki şahıs için Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler şehir mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen defin işlemleriyle birlikte iki kaçak göçmen Düzce'de son yolculuklarına uğurlandı. - DÜZCE