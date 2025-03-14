Vefat eden Şinasi Yurtsever\'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si olarak hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever'in ani ölümü herkesi derinden sarstı. Henüz 51 yaşında olan ünlü oyuncunun 2. kez yakalandığı kanserden vefat ettiği öğrenildi.

ZATÜRRE SONRASI KANSER TEKRARLADI

Şinasi Yurtsever'in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı 'Yüzde İki' adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA DA GİTMİŞ

Öte yandan Şinasi Yurtsever'in kanser olduğunu öğrendiği dönemde tedavi için Ukrayna'ya gittiği de öğrenildi.

ANNESİNİN HASTALIĞINDAN HABERİ YOKMUŞ

Yurtseven'in hastalığının yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Hatta Yurtsever'in annesinin bile ölümü üzerine ünlü oyuncunun hastalığını öğrendiği ifade edildi.