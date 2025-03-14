Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si olarak hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever'in ani ölümü herkesi derinden sarstı. Henüz 51 yaşında olan ünlü oyuncunun 2. kez yakalandığı kanserden vefat ettiği öğrenildi.
Şinasi Yurtsever'in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı 'Yüzde İki' adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Öte yandan Şinasi Yurtsever'in kanser olduğunu öğrendiği dönemde tedavi için Ukrayna'ya gittiği de öğrenildi.
Yurtseven'in hastalığının yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Hatta Yurtsever'in annesinin bile ölümü üzerine ünlü oyuncunun hastalığını öğrendiği ifade edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış - Son Dakika
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