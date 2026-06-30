Venezuela\'daki Depremler: 1943 Ölü, 10571 Yaralı

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodrguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 943'e, yaralı sayısının ise 10 bin 571'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodrguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 943'e yükseldiğini belirterek, yaralıların sayısının ise 10 bin 571'e ulaştığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Venezuela'ya toplam 27 ülke yaklaşık 40 arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekipler arasında 2 binden fazla asker ve personel ile 160'tan fazla köpek bulunuyor. - KARAKAS