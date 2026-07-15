Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 4.734'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 4.734'e Yükseldi

15.07.2026 13:34
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24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 4.734 kişi hayatını kaybetti, 17.907 kişi evsiz kaldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 734'e ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 734'e yükseldiğini ifade etti.

Depremlerde 16 bin 740 kişi ise yaralanmış, 17 bin 907 kişi evsiz kalmıştı. 190 bina tamamen yıkılırken, 856 bina ağır hasar görmüştü. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Uluslararası, Venezuela, 3. Sayfa, evsiz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 4.734'e Yükseldi - Son Dakika

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