Venezuela'daki Depremlerin Can Kaybı 3 Bin 342 - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerin Can Kaybı 3 Bin 342

06.07.2026 03:49
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Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde 3 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 yaralı var.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığı bildirildi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı, depremlerin 856 binayı etkilediği ve 190 binanın çöktüğü kaydedildi. 86 bin 794 aileye yardım sağlandığı ve 17 bin 345 kişinin hala evsiz olduğu aktarılırken, depremden etkilenen bölgelerde 4 bin 88 uluslararası kurtarma görevlisi, 29 bin 567 yerel personel ve 27 bin 482 gönüllünün görevlendirildiği ifade edildi. Şimdiye dek 23 bin 820 depremzedeye tıbbi tedavi uygulandığı belirtildi. Ayrıca 24 Haziran'daki depremlerden bu yana 995 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

Venezuela'da meydana gelen depremler yıkıma yol açmıştı

Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, ülkenin farklı kesimlerinde ciddi hasar meydana gelmişti. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 2 bin 954, yaralı sayısı ise 16 bin 592 olarak ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Venezuela, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremlerin Can Kaybı 3 Bin 342 - Son Dakika

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