Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi

Samsun\'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi
01.07.2026 18:35  Güncelleme: 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında alev alan biçerdöverden çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında alev alan biçerdöverden çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Vezirköprü ilçesi İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bülbül'e ait tarlada yürütülen hasat çalışmaları sırasında biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce hasat yapılan tarlaya, ardından çevredeki ekili alanlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, hasadı yapılmamış buğday ve arpa tarlalarını da etkisi altına aldı. Yangında yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisi zarar görürken, büyük maddi kayıp yaşandı. Olay sırasında bazı tarla sahipleri fenalık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine sıçraması önlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti

18:21
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
18:10
TBMM’de komedyen tartışması krizi
TBMM'de komedyen tartışması krizi
17:20
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı’ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 18:47:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.