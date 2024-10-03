Vezirköprü'de Feci Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Feci Kaza: 2 Yaralı

Vezirköprü\'de Feci Kaza: 2 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

03.10.2024 16:23
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Vezirköprü'nün Gömlekhisar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Işık yönetimindeki 34 HN 4973 plakalı minibüs ile Bilal Sel'in kullandığı 55 AKR 175 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralanan sürücüler Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bilal Sel, Vezirköprü Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vezirköprü'de Feci Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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