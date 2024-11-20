Vezirköprü'de Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Konferans Düzenlendi

Vezirköprü\'de Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Konferans Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında düzenlenen konferansta, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü vurgulandı. Kaymakam Özgür Kaya, UYUMA uygulaması hakkında bilgi vererek destek çağrısı yaptı.

20.11.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında konferans düzenlendi. İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, bağımlılıkla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda ciddi desteğe ihtiyacımız var" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan "En iyi Narkotik Polisi Anne" isimli proje kapsamında Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde seminer yapıldı. Programda, gençlerin madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin önemi vurgulanırken, öğretmen ve velilere UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.

Seminere katılan vatandaşların UYUMA uygulamasını telefonlarına indirerek konuya hassasiyet göstermelerini isteyen Kaymakam Kaya, "Bu konu çok önemli. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. UYUMA uygulaması üzerinden kimliğinizi vermeden ihbarda bulunabilirsiniz. Kim nerde gördüyse emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere bizim makamımıza gelerek bizlere arz etmenizi istiyoruz. Bu konuda ciddi desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konferansa; Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, polis, jandarma ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vezirköprü'de Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Konferans Düzenlendi - Son Dakika

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