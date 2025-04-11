Villanın bahçesine el bombası attılar

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ferahevler Mahallesi'nde dün saat 03.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; caddede bulunan villaların olduğu siteye gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheli bir süre çevrede dolaştı.

VİLLALARA EL BOMBASI ATTI

Ardından harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.