Vinç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Vinç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta vincin devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

28.01.2025 22:09
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Vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir fabrikada müteahhit firma çalışanlarının çalışma yaptığı sırada Mehmet Çiğ ile 21 yaşındaki İsmail Bozkurt vincin devrilmesi üzerine ağır yaralandı. Diğer çalışanların imdadına koştuğu yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. İşçilerden İsmail Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Çiğ'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vinç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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