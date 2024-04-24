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Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya uçtu. Kazada ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.S. idaresindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Duvardan aşağıya düşen otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.