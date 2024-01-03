Virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan H.H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.