Virajı Dönmeye Çalışan Araç Kazaya Karıştı

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Virajı dönmeye çalışan sürücünün çarptığı otomobil direğe vurarak durabildi... Kaza anı kamerada

ANKARA - Ankara'da virajı dönmek için manevra yapan otomobil, o esnada yoldan geçen başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada bir yaya son anda araç altında kalmaktan kurtulurken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesinde meydana geldi. Peugeot marka otomobilin sürücüsü, virajı dönmeye çalıştığı esnada yoldan geçen yine aynı marka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe ardından da duvara çarparak durabildi. Yaşanan kazada bir yaya ise savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payıyla kurtuldu.

"Eğer o direk olmasaydı kaza esnasında yoldan geçen bir kişi ezilecekti"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Metin Çiftliklioğlu: "Aşağıdan iki araç geliyordu. Soldaki araç, diğer otomobilin önüne doğru manevra yaptı. O da çarpışmanın etkisiyle hakimiyetini kaybederek direğe vurdu. Kaldırıma çıktı araç duvarımızı yaktı. Ardından ekipler gelerek olaya müdahale etti. Kazaya karışanların durumu iyi idi, yaralı kimse yoktu. Eğer o direk olmasaydı kaza esnasında yoldan geçen bir kişi ezilecekti.