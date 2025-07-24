Viranşehir\'de İnşaatta Göçük: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton döküldüğü sırada bir inşaata meydana geçen göçükte aralarında işçilerin de olduğu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. İnşaata beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme esnasında çalışan inşaat alanında bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA