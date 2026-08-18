Viranşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram gümrük kaçağı çay ile 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.