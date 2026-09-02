Viranşehir'de trafo merkezine maskeli baskın: 398 abonenin 376'sı borçlu, müdahale edilen fiderlerde borç oranı yüzde 94 - Son Dakika
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Viranşehir'de trafo merkezine maskeli baskın: 398 abonenin 376'sı borçlu, müdahale edilen fiderlerde borç oranı yüzde 94

Viranşehir\'de trafo merkezine maskeli baskın: 398 abonenin 376\'sı borçlu, müdahale edilen fiderlerde borç oranı yüzde 94
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yüzleri puşi ve giysilerle kapalı kişiler, Yaz Güneşi Trafo Merkezi'ne baskın düzenledi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren kişiler, tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Sufra ve Beş Mağara fiderlerine kaçak elektrik kullanmak amacıyla müdahale etti. Olayda hatta enerji bulunmaması olası bir faciayı önlerken, müdahale edilen fiderlerdeki 398 abonenin 376'sının borçlu olduğu, borçluluk oranının yüzde 94, tahsilat oranının yüzde 6 olduğu belirlendi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ekseriya tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Yaz Güneşi Trafo Merkezinin yüzleri puşi ve giysilerle kapalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek kaçak elektrik kullanmak amacıyla Sufra ve Beş Mağara fiderlerine müdahale eden kişiler, hem bölgedeki enerji arzını hem de vatandaşların ve saha çalışanlarının can güvenliğini tehlikeye attı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayla ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik dağıtımı hedefiyle yatırımlarını ve saha çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı amacıyla şebekeye yapılan tehlikeli ve yasa dışı müdahalelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan son olayda, yüzlerini gizleyen kişiler Yaz Güneşi Trafo Merkezi'ni basarak tesiste görev yapan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz giren kişiler, tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Sufra ve Beş Mağara fiderlerine müdahale ederek hayatlarını ve bölgenin enerji arzını tehlikeye attı.

Baskın güvenlik kameralarına yansıdı

Yaz Güneşi Trafo Merkezi'ne gerçekleştirilen baskının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği bildirildi. Görüntülerde yüzlerini çeşitli giysilerle kapatan kişilerin güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği, ardından tesise girerek elektrik şebekesine müdahale ettiği görüntülere de yansıdı. İlgili görüntüler olayın sorumlularının belirlenmesi amacıyla yetkili mercilere teslim edildi ve kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı.

Yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale ettiği sırada hatta enerji bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Dicle Elektrik, yüksek gerilim bulunan trafo merkezlerine gerçekleştirilen bu tür baskınların geçmiş yıllarda da sık sık yaşandığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, her olayın ardından kamuoyunun can ve mal güvenliği konusunda uyarıldığı, buna rağmen enerji altyapısına yönelik yasa dışı müdahalelerin devam ettiği ifade edildi. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin bölgedeki enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen abonelerin de mağduriyet yaşamasına neden olduğu kaydedildi.

Müdahale edilen fiderlerde borçluluk oranı yüzde 94

Sufra ve Beş Mağara fiderlerinden enerji alan toplam 398 abonenin 376'sının elektrik borcu bulunduğu, borcu olmayan abone sayısının ise 22 olduğu belirlendi. Sufra fiderindeki borçlu abone oranının yüzde 97'ye ulaştığı, müdahale edilen iki fiderdeki ortalama borçluluk oranının yüzde 94, tahsilat oranının ise yüzde 6 seviyesinde kaldığı aktarıldı.

Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahaleler karşısında hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de trafo merkezine maskeli baskın: 398 abonenin 376'sı borçlu, müdahale edilen fiderlerde borç oranı yüzde 94 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'de trafo merkezine maskeli baskın: 398 abonenin 376'sı borçlu, müdahale edilen fiderlerde borç oranı yüzde 94 - Son Dakika
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