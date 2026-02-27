Viranşehir-Diyarbakır Karayolunda Kar Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Son Dakika

Viranşehir-Diyarbakır Karayolunda Kar Trafiği Olumsuz Etkiledi

Viranşehir-Diyarbakır Karayolunda Kar Trafiği Olumsuz Etkiledi
27.02.2026 13:33
Kar yağışı ve buzlanma, Viranşehir ile Diyarbakır arasındaki ulaşımı aksattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan karayolunda yaşanan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'a bağlayan karayolunun Karacadağ bölgesinde dün itibariyle başlayan kar yağışı don ve buzlanmaya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan karayolun Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Çok sayıda araç yolda ilerleyemedi. Ekiplerin müdahalesi ile ulaşım yeniden sağlanırken yolda buzlanma oluştuğu öğrenildi. Tuzlama çalışmalarının belli aralıklarla yapıldığı yolda şu anda trafik akışının normale döndüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir-Diyarbakır Karayolunda Kar Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Viranşehir-Diyarbakır Karayolunda Kar Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
